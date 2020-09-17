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Генштаб ВСУ купит ручки по 9 тыс грн

Вчера, 22:17
Генштаб ВСУ купит ручки по 9 тыс грн - фото 1
Генштаб ВСУ купит ручки по 9 тыс грн

Генштаб ВСУ планирует заключить договор с компанией «Май-Час» о закупке подарочных ручек на 308 тыс грн.

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Об этом сообщает "Наши деньги" со ссылкой на Прозорро.

По данным СМИ, Генеральный штаб планирует приобрести 80 подарочных ручек: 58 штук - с гравировкой "От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины" в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штук - с изображением трезубца в футляре.

Генштаб ВСУ купит ручки по 9 тыс грн - фото 205564

Самыми дорогими из них являются десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором по 8760 грн; более бюджетными - двадцать ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6870 грн, а самые дешевые - 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 - по 672 грн. Все они с позолотой деталей.

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