Завхоз Нацполиции открыл клуб отдыха с бассейнами для сына – ФОТО, ВИДЕО

Завхоз НПУ открыл клуб отдыха с бассейнами для сына – ФОТО, ВИДЕО

Сын главы Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал собственников фирмы NAVY, открывшей комплекс отдыха под Киевом.

Об этом говорится в расследовании "Bihus. Info".

По информации журналистов, чиновник НПУ в рабочее время регулярно посещал комплекс NAVY накануне его открытия 29 июля 2020 г. Его поведение на объекте явно походило на организаторскую работу. На вопрос журналистов о столь частых поездках, Наумов заявил, что не имеет никакого отношения к NAVY.

На следующий день Наумов-старший признался, что этим проектом занимается его сын за счет семейных сбережений.

"В указанном учреждении работает мой сын Николай, который является руководителем ООО "Радиус 88", и именно это предприятие арендует комплекс "NAVY". Вместе с тем мой сын Николай в этом бизнесе только начинает работать, поэтому он вынужден помогать своей команде, работать на различных должностях и углубляться во все процессы на этапе запуска бизнеса и развития бизнеса. Лично я отношение к деятельности, осуществляемой на территории комплекса, не имею, но как отец, имея опыт и знания в сфере экономики, подсказывал и помогал своему сыну, как правильно, эффективно и законно организовать работу. Кроме того, из семейных сбережений было выделено сыну помощь для запуска и старта работы комплекса. А потому, что комплекс расположен на моем пути с работы домой, я при случае приезжал к указанному заведению, как отец к сыну - и не более", - написал Иван Наумов в Facebook.

Как уточняет "Бигус. инфо", Максим Наумов при основании компании внес уставной капитал в размере 2 млн грн., хотя в 2019 г. его отец задекларировал лишь 1,3 млн грн.