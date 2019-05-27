Главу пресс-службы ГБР уволили. Из-за Порошенко

Главу пресс-службы ГБУ уволили. Из-за Порошенко

В ГБР уволили главу пресс-службы из-за публикации новости о Петре Порошенко.

Об этом сообщила работница пресс-службы учреждения Ирина Винокурова.

"Я долго думала: стоит об этом писать или нет. Но убеждена, что молчать не имею права. Сегодня Директор ГБР Роман Труба сменил нам и.о. руководителя пресс-службы Андрея Мальчика. Сменил из-за публикации на сайте и фейсбук-странице новости о регистрации производства по заявлению Портнова", - написала журналистка в Facebook.

И добавила:

"Информационное сообщение было подготовлено и утверждено со следствием с соблюдением всех юридических нюансов. Безусловно, это социально важная информация, потому что журналисты обрывали телефоны пресс-службы целый день. К сожалению, это уже не первый случай цензуры, связанный именно с открытием производств, где упомянуты громкие фамилии".

Теперь вместо Мальчика у ГБР новый глава пресс-службы, дизайнер по образованию.

"Сегодня же нам назначили нового и.о. начальника пресс-службы Государственного бюро расследований - дизайнера Максима Белоусенко !!! Ну как нового ... .Полтора месяца назад мы всей пресс-службой добились, чтобы директор его снял. Из-за отсутствия образования, надлежащего опыта, абсолютной некомпетентности и как следствие - неумения найти общий язык с коллективом. Назначен по странному стечению обстоятельств - бывший помощник народного депутата от ️ "Народного фронта" ️Кодолы", - резюмиовала журналистка.