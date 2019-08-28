"Чупакабра": Богдану ответили за "рэкет"

"Чупакабра": Богдану ответили за «рэкет»

Намедни глава ОП Андрей Богдан пожаловался на соратника Кличко Сергея Майзеля, который будто бы занимается рэкетом киосков. Тот возмутился и дал ответ в Facebook.

" Я не верю, что глава ОПУ читает подобное и тем более не понимает разницы между журналистикой настоящей и заказной. Человек, который прошел президентскую кампанию, поведется на такой "вброс"? .. Я скорее поверю в то, что господина Богдана попросили о репосте или ввели в заблуждение относительно серьезности этого "средства массовой информации", - заявил политик.

И упомнил мифическую чупакабру.

"В обнародованной статье обо мне никакой конкретики. Непонятные скрины, которые может любой сделать за минуту. "Ноу-неймы" комментаторы. Заказчики публикации сделали из господина Богдана чупакабру, которую боятся в Киеве. Неужели эти люди действительно считают, что используя фамилию главы ОПУ в столице можно творить "беспредел"? Басни… Чтобы остановить фейк-ньюз, я обращаюсь в НАБУ. К концу недели Бюро получит запрос от меня с требованием проверить изложенную информацию", - подчеркнул Майзель.

Отреагирует ли на это сообщение Богдан? Возможно. Но вряд ли от него стоит ждать извинений.

Напомним, Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ.