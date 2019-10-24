ГБР провело обыск у экс-депутата Порошенко – ФОТО

ГБР провело обыск у эфкс-депутата Порошенко – ФОТО

ГБР провело обыск в доме экс-депутата Порошенко Аркадия Корнацкого.

Об этом политик написал в Facebook.

"Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков в местах моего грешного проживания и пребывания - в киевской двушке на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 на Николаевщине".

Аркадий Корнацкий

Нагрянули целыми автобусами. Такими силами можно Донбасс освободить, а эти приехали штурмовать «двушку» с картонными входной дверью и дом моей 89-летней матери", - сыронизировал Корнацкий и рассказал, с чем связаны такие меры.

"Как оказалось, обыски в Киеве, в Чаусово-2 и даже в селе Кумари на Николаевщине (по юридическому адресу ООО "Агрофирма Корнацких") проводятся в рамках уголовного производства против экс-президента Порошенко", - подытожил экс-нардеп.

Напомним, что ранее ГБР завело уголовное дело против экс-соратника Порошенко Александра Грановского. Но главным обьектом внимания ГБР является сам пятый президент. По словам Романа Трубы, на данный момент против него открыто минимум 13 производств.