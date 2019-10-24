Валерия Гонтарева Олег Гладковский Владимир Зеленский война на Донбассе

ГБР провело обыск у экс-депутата Порошенко – ФОТО

17:40
ГБР провело обыск у эфкс-депутата Порошенко – ФОТО - фото 1
ГБР провело обыск у эфкс-депутата Порошенко – ФОТО

ГБР провело обыск в доме экс-депутата Порошенко Аркадия Корнацкого.

Порошенко получил взятку в 150 млн долл – Герус

Об этом политик написал в Facebook.

"Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков в местах моего грешного проживания и пребывания - в киевской двушке на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 на Николаевщине".

ГБР провело обыск у экс-депутата Порошенко – ФОТО - фото 190089

Аркадий Корнацкий

Нагрянули целыми автобусами. Такими силами можно Донбасс освободить, а эти приехали штурмовать «двушку» с картонными входной дверью и дом моей 89-летней матери", - сыронизировал Корнацкий и рассказал, с чем связаны такие меры.

ГБР провело обыск у экс-депутата Порошенко – ФОТО - фото 190087

"Как оказалось, обыски в Киеве, в Чаусово-2 и даже в селе Кумари на Николаевщине (по юридическому адресу ООО "Агрофирма Корнацких") проводятся в рамках уголовного производства против экс-президента Порошенко", - подытожил экс-нардеп.

ГБР провело обыск у экс-депутата Порошенко – ФОТО - фото 190088

Напомним, что ранее ГБР завело уголовное дело против экс-соратника Порошенко Александра Грановского. Но главным обьектом внимания ГБР является сам пятый президент. По словам Романа Трубы, на данный момент против него открыто минимум 13 производств.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Петр Порошенко ГБР Обыск Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ГПУ возьмется за Богдана. В чем он заподозрен? - фото 1
ГПУ возьмется за Богдана. В чем он заподозрен? - СМИ
16:20
Водафон превратится в Bakcell - фото 1
Сделка на миллиард: азербайджанская компания покупает у русских украинский Vodafone
14:00
Александр Швайко на ватном митинге в 14-м году - фото 1
Депутат-пособник оккупантов занял топовую должность в Донецкой области (ФОТО)
13:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
11:15
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
10:05
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Загрузка...