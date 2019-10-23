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ГБР завело дело на экс-соратника Порошенко. Что известно?

18:20
ГБР завело дело на экс-соратника Порошенко. Что известно? - фото 1
ГБР завело дело на экс-соратника Порошенко. Что известно?

ГБР открыло уголовное производство в отношении экс-нардепа БПП Александра Грановского.

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Об этом сообщают "Украинские новости".

По данным источника, с 16 июля "ГБР ведет расследование по факту неправомерных действий со стороны членов ЦИК и депутата Грановского, которые выразились в препятствовании Куницкому в реализации его избирательного права, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса" (Препятствие субъекту избирательного процесса - прим. ред.)

ГБР завело дело на экс-соратника Порошенко. Что известно? - фото 190005

Александр Грановский

Напомним, что Александр Грановский и "слуга народа" Игорь Куницкий баллотировались в ВРУ на 169 округе (Харьков).

11 июля ЦИК сняла кандидатуру "слуги" из-за наличия израильского гражданства, однако уже 14 числа решение ЦИК было отменено Шестым апелляционным административным судом.

ГБР завело дело на экс-соратника Порошенко. Что известно? - фото 190006

Александр Куницкий

21 июля соратник Александр Куницкий одержал победу на выборах в Раду.

Напомним, ГПУ передала НАБУ "дело Порошенко". Раскрыты детали.

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Александр Грановский Партия Слуга народа Выборы в Раду 2019 ЦИК ГБР Новости Украина
Украинские новости
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