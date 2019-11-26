ГБР получило доступ к паспортам Порошенко. Известно зачем

ГБР получило доступ к паспортам Порошенко. Известно зачем

Печерский суд города Киева предоставил доступ ГБР к документам Петра Порошенко, необходимых для расследования "мальдивского дела".

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

Согласно вердикту суда, в течении месяца следователи бюро должны получить временный доступ к паспортным данным Порошенко по въезду/выезду в/из Украин(ы)у.

"В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса (КПК – прим. ред.) с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов", - подчеркивается в решении Фемиды.

Напомним, летом 2019 г. ГБР открыло дело на Петра Порошенко из-за подозрения в пересечении госграницы по поддельным документам для поездки на Мальдивы. У пятого президента все обвинения стандартно отрицают и заявляют о существовании "поддельных документов" лишь в "больном воображении следователей".