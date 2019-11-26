Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

ГБР получило доступ к паспортам Порошенко. Известно зачем

15:40
ГБР получило доступ к паспортам Порошенко. Известно зачем - фото 1
ГБР получило доступ к паспортам Порошенко. Известно зачем

Печерский суд города Киева предоставил доступ ГБР к документам Петра Порошенко, необходимых для расследования "мальдивского дела".

"Слуга народа" снимет неприкосновенность с Порошенко. Названо условие

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

Согласно вердикту суда, в течении месяца следователи бюро должны получить временный доступ к паспортным данным Порошенко по въезду/выезду в/из Украин(ы)у.

"В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса (КПК – прим. ред.) с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов", - подчеркивается в решении Фемиды.

Напомним, летом 2019 г. ГБР открыло дело на Петра Порошенко из-за подозрения в пересечении госграницы по поддельным документам для поездки на Мальдивы. У пятого президента все обвинения стандартно отрицают и заявляют о существовании "поддельных документов" лишь в "больном воображении следователей".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Петр Порошенко ГБР суд Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Остановка следствия по Майдану: в ГБР нашли оправдание - фото 1
Остановка следствия по Майдану: в ГБР нашли оправдание
17:40
Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков - фото 1
Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков
16:12
Боевик Александр Безуглый обзавелся собственным уголком в Харькове - фото 1
Очередной главарь "ДНР" хочет сбежать в Москву, но купил квартиру в Харькове
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
24 ноября, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
22 ноября, 09:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...