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Газпром согласился на конфискацию $7 млрд. в Украине. Раскрыты детали

17:00
Газпром согласился на конфискацию $7 млрд. в Украине. Раскрыты детали - фото 1
Газпром согласился на конфискацию $7 млрд. в Украине. Раскрыты детали

Российский "Газпром" отказался от своих активов на сумму в более чем $7 млрд. ранее конфискованных в Украине.

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Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"В рамках этого урегулирования "Газпром" отказался от этой компенсации (по иску в международном суде из-за конфискация активов "Газпрома" — прим. ред.). Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история является закрытой", - заявил Витренко.

Газпром согласился на конфискацию $7 млрд. в Украине. Раскрыты детали - фото 194085

Юрий Витренко

Напомним, в 2016 г. Антимонопольный комитет выписал "Газпрому" многомиллиардный штраф и постановил в качестве уплаты долга взыскать акции компании "Газтранзит".

В декабре 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России согласились на отказ от незавершенных исков в отношении друг друга.

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Нафтогаз Газпром газ Новости Украина
Громадське
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