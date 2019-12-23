"Северный поток-2" возглавляет экс-агент "Штази" - СМИ

Северный поток-2 возглавляет экс-агент "Штази" - СМИ

Глава компании "Nord Stream 2 AG" Маттиас Варниг был агентом Штази с 1974 г.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Der Standart.

По данным СМИ, во времена ГДР Варниг (позывной "Артур") поставлял информацию о западногерманских компаниях и со временем сумел сделать успешную карьеру.

"С 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и кабинете министров", - говорится в материале

Уже после объединения Германии, Варниг перешел в "Дрезднер Банк", открывший в 1991 г. отделение в Петербурге. На тот момент это событие не могло пройти без участия помощника мэра города Собчака – Владимира Путина, отвечавшего за внешние отношения.

Анатолий Собчак и Владимир Путин

Поэтому неудивительно, что экс-агенты "социалистических" разведок стали друзьями: в 1993 г. жена Путина Людмила, пострадавшая ранее в ДТП, прошла курс лечения именно за счет "Дрезднер Банк".

Владимир Путин с женой Людмилой

В 2006 г. Варниг возглавил компанию "Северный поток", проложившую первый газопровод через Балтийское море.

Напомним, "Северный поток-2" перестали строить. Из-за санкций.