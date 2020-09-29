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Фокин не видит доказательств вторжения России в Украину

17:07
Фокин не видит доказательств вторжения России в Украину - фото 1
Фокин не видит доказательств вторжения России в Украину

Скандальный член украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что не видит доказательств российской интервенции на Донбасс.

Фокин пролез в ТКГ благодаря знакомству своей внучки с Ермаком

Соответствующее заявление прозвучало на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству.

"Я не политик. Сделать какое-то заключение по поводу этого я не могу. Потому как никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел", - сказал политик.

Кроме того Фокин добавил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке РФ.

Что было ранее?

3 августа съезд представителей Украины в переговорной группе в Минске принял Витольда Фокина в свой состав.

Во время своего недолгого пребывания на занимаемом посту политик отметился целым рядом скандальных заявлений. В связи со скандальной репутацией Фокина, часть народных депутатов Верховной Рады Украины начала сбор подписей за его отставку.

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Витольд Фокин Верховна Рада АТО Россия Новости Украина
Громадське
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