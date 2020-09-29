Фокин не видит доказательств вторжения России в Украину
Скандальный член украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что не видит доказательств российской интервенции на Донбасс.
Соответствующее заявление прозвучало на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству.
"Я не политик. Сделать какое-то заключение по поводу этого я не могу. Потому как никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел", - сказал политик.
Кроме того Фокин добавил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке РФ.
Что было ранее?
3 августа съезд представителей Украины в переговорной группе в Минске принял Витольда Фокина в свой состав.
Во время своего недолгого пребывания на занимаемом посту политик отметился целым рядом скандальных заявлений. В связи со скандальной репутацией Фокина, часть народных депутатов Верховной Рады Украины начала сбор подписей за его отставку.