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Фокин пролез в ТКГ благодаря знакомству своей внучки с Ермаком

08:45
Фокин попал в ТКГ благодаря знакомству своей внучки с Ермаком - фото 1
Фокин попал в ТКГ благодаря знакомству своей внучки с Ермаком

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин вошел в украинскую делегацию ТКГ благодаря знакомству своей внучки с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Фокин обратился к Раде для проведения выборов "ДНР" и "ЛНР"

Об этом девушка рассказала в эфире программы "Светская жизнь".

"Вы знаете я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим (вопросом войны на Донбассе – прим. ред.)", - заявила Мария Фокина.

Как уточнила девушка, ее родственник не знал, что она водит долгую дружбу с главой ОПУ. По признанию Фокиной, она знакома с Андреем Ермаком с 18 лет.

"Видимся довольно часто (с главой ОПУ – прим. ред.), даже сейчас", - отметила внучка Витольда Фокина.

Фокин пролез в ТКГ благодаря знакомству своей внучки с Ермаком - фото 205359

Мария Фокина готова закончить войну на Донбассе

Отметим, что признание подруги Ермака не на шутку всколыхнуло украинский сегмент Facebook. В частности, главред "Цензор. нет" Юрия Бутусов так сыронизировал по этому поводу:

"95-й квартал" побоится конечно, про такое шутить, но, пожалуйста, если кто знаком с их конкурентами из "Дизель-шоу" - передайте, пожалуйста, ведь это готовый суперпопулярный номер, пригласить Машу вместе с дедушкой, чтобы они рассказала про то, как они вместе с Андрюшей планируют "закончить войну". Здесь все сказано про "новые лица", социальные лифты, и когда Зеленский снова будет на кадровый голод жаловаться, покажите ему фото, голода явно нет...".

Что было ранее?

3 августа съезд представителей Украины в переговорной группе в Минске принял Витольда Фокина в свой состав.

Во время своего недолгого пребывания на занимаемом посту политик отметился целым рядом скандальных заявлений. Так, 30 августа в интервью "Стране" Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию для российских боевиков и особый статус оккупированного Донбасса.

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