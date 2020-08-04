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Кравчук протащил сепара Фокина на встречу делегации ТКГ

08:40
Кравчук фактически протащил в ТКГ своего ватного соратника - фото 1
Кравчук фактически протащил в ТКГ своего ватного соратника

В понедельник, 3 августа, в Киеве состоялся съезд представителей Украины в переговорной группе в Минске, куда Ермак и Кравчук протянули откровеннного сепаратиста-первого премьер-министра страны Витольда Фокина.

Как написал на своей странице в Facebook вошедший в ТКГ как "представитель отдельных районов Донецкой области" Сергей Гармаш, статус Витольда Фокина был не ясен.

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По словам ушедшего в переговорный процесс журналиста, никому из участников встречи не пояснили, почему Фокин вообще присутствует при обсуждении ключевых вопросов для представления интересов Украины в Минске. При этом Гармаш попытался отмазать не придерживающегося проукраинских взглядов пенсионера, мол, "он просто пересмотрел телевизор":

"Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения. Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор… было впечатление, что экс-премьер приехал не из хутора под Киевом, а из оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы".

Гармаш также написал, что его впечатление от позиции Кравчука было благоприятным, поскольку первый президент Украины напрямую не озвучивал предательских предложений, а также упомянул, что у него не было контактов с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому. Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников".

После этого Леонид Кучма без пояснения ушел в отставку, а его место по указу Зеленского занял Леонид Кравчук, который моментально дал интервью российской пропагандистке Скабеевой, предложил внедрить в ТКГ придерживающегося пророссийских взглядов Витольда Фокина, а также заявил о необходимости идти на компромиссы в диалоге с русскими.

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