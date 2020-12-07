Флойд Мэйвезер возобновляет боксерскую карьеру
Любитель денег и лучший боксер современности Флойд Мэйвезер не смог остаться безучастным и вклинился в хайп вокруг блогера Логана Пола. И теперь они вместе выйдут в ринг.
Лишь неделю назад популярный блогер Логан Пол эффектно нокаутировал бывшего профессилнального баскетболиста Нейта Робинсона, а теперь у него уже появился новый соперник.
Ради хайпа и больших денег в ринг вернется непобедимый Флойд Мэйвезер.
Об этом бывший чемпион мира в пяти весовых категориях сообщил в Instagram.
Поединок состоится 20 февраля 2021 года.
В прошлом году Пол провел бой против другого блогера KSI, проиграв ему решением судей. А совсем недавно он нокаутировал в ринге бывшего баскетболиста Нейта Робинсона.
Этот поединок проходил в андеркарте боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего и вызвал даже больший интерес - чернокожие звезды усмотрели в этом разгромном поражении расовый подтекст, которого не было, и теперь побить Логана Пола в ринге считается оченб важным делом.
И денежным. Внимание к такому бою обеспечено, а где деньги, там и Мейвезер.
Смотрите как Логан Пол вырубает Нейта Робинсона:
Он уже много раз всем доказал, что ради них готов на многое - и не раз возвращался в ринг ради новой победы и многих миллионов долларов. Так, ради куша в 100 млн Мейвезер даже согласился провести бой со звездой UFC Коннором МакГрегором в 2017 году, которого методично избивал до остановки поединка. Что-то подобное ожидается и в этом раз.