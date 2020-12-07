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Флойд Мэйвезер возобновляет боксерскую карьеру

11:45
Мейвезео будет мстить за Кейта Робинсона - фото 1
Мейвезео будет мстить за Кейта Робинсона

Любитель денег и лучший боксер современности Флойд Мэйвезер не смог остаться безучастным и вклинился в хайп вокруг блогера Логана Пола. И теперь они вместе выйдут в ринг.

Лишь неделю назад популярный блогер Логан Пол эффектно нокаутировал бывшего профессилнального баскетболиста Нейта Робинсона, а теперь у него уже появился новый соперник.

Майк Тайсон и Рой Джонс вернулись в ринг, чтобы побить друг друга

Ради хайпа и больших денег в ринг вернется непобедимый Флойд Мэйвезер.

Об этом бывший чемпион мира в пяти весовых категориях сообщил в Instagram.

Поединок состоится 20 февраля 2021 года.

В прошлом году Пол провел бой против другого блогера KSI, проиграв ему решением судей. А совсем недавно он нокаутировал в ринге бывшего баскетболиста Нейта Робинсона.

Этот поединок проходил в андеркарте боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего и вызвал даже больший интерес - чернокожие звезды усмотрели в этом разгромном поражении расовый подтекст, которого не было, и теперь побить Логана Пола в ринге считается оченб важным делом.

И денежным. Внимание к такому бою обеспечено, а где деньги, там и Мейвезер.

Смотрите как Логан Пол вырубает Нейта Робинсона:

Он уже много раз всем доказал, что ради них готов на многое - и не раз возвращался в ринг ради новой победы и многих миллионов долларов. Так, ради куша в 100 млн Мейвезер даже согласился провести бой со звездой UFC Коннором МакГрегором в 2017 году, которого методично избивал до остановки поединка. Что-то подобное ожидается и в этом раз.

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