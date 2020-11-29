105 лет на двоих: Майк Тайсон и Рой Джонс провели бой

Чего не случается на карантине / REUTERS / Lynn Millspaugh

Две легенды боксы, которых язык не поворачивается назвать престарелыми, вновь вышли в ринг и тряхнули стариной.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон боксировал с Роем Джонсом, экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Боксерское шоу, имевшее статус выставочного поединка, состоялось 28 ноября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Тайсон был явно лучше, но по законам жанра бой завершился вничью. Один судья отдал преимущество Тайсон, второй - Джонсу, третий - усмотрел ничью.

Из-за возраста участников (Тайсону — 54 года, Джонсу — 51 год) поединок проходил в восемь раундов вместо 12-ти, каждый из которых длился по две минуты.

За этот бой Тайсон получит 10 миллионов долларов, а Джонс — 3 миллиона долларов.

Тайсон - Рой Джонс - смотреть онлайн бой - 28.11.2020:

Этот бой должен был состояться 17 лет назад, когда оба боксера были еще статусе действующих бойцов и претендовали на высокие звания, однако тогда стороны не сумели договориться.

Тайсон завершил боксерскую карьеру в 2005 году. На его счету 50 побед и шесть поражений. Джонс ушел с ринга в 2018-м, сильно затянув с выходом на пенсию, он провел 76 боев и выиграл 66 из них.