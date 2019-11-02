Цемаху "предлагали" гражданство Нидерландов – РосСМИ

Цемаху "предлагали" гражданство Нидерландов – РосСМИ

Боевик "ДНР" Владимир Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство за сотрудничество по делу гибели MH17.

Cоответствующее заявление террорист сделал в интервью РосСМИ.

"(Нидерланды - прим. ред.) предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии? — вот это меня удивило, я торговаться не стал", - заявил боевик и в очередной раз обвинил Украину в гибели Боинга.

Владимир Цемах и пропагандист Кирилл Вышинский во время интервью

Отметим, что заявление боевика является полным абсурдом, т.к. на момент "предложения" он находился под юрисдикцией Украины и не мог получить гражданство другого государства.

Для справки

Владимир Цемах – террорист, являющийся важным свидетелем катастрофы пассажирского самолета MH17, сбитого из комплекса "Бук" 17 июля 2014 г.

По данным источников, упомянутый преступник общался с членами экипажа установки и участвовал в сокрытии следов злодеяния.

1 июля преступник был задержан нашими спецслужбами. 3 июля Цемаха на два месяца арестовал Шевченковский суд Киева. 7 сентября преступник был обменян на узников Кремля и менее чем через неделю выехал на территорию "ДНР".