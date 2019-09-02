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Евгений Коноплянка перешел в донецкий Шахтер

Вчера, 20:45
Евгений Коноплянка перешел в донецкий Шахтер - фото 1

Сильнейший украинский футболист последних лет Евгений Коноплянка неожиданно, но вполне логично трудоустроил на родине.

Новым место работы 29-летнего футболиста Коноплянки стала команда донецкого Шахтера - бессменный чемпион Украины последних лет и участник Лиги Чемпионов. О трансфере рапортует руководитель ФК Шахтер Сергей Палкин. Трансфер оформлен из немецкого "Шальке".

Ахметов закрывает свой бумажный рупор

Примечательно, что сегодня только стало известно о закрытии одной игрушки Рината Ахметова - газеты "Сегодня", однако по закону сохранения энергии - где-то убыло. а где-то прибыло, то есть - в другой игрушке олигархе - футбольном клубе.

Переход полезен и для самого Евгения Коноплянки - не сумев закрепиться и заявить о себе ни в Испании, ни в Германии, он возвращается на родину, где на правах опытного старожила будет в праве рассчитывать на стабильную игровую практику, щадящий режим чемпионата Украины и приятные бонусы в виде игр в Лиге Чемпионов, куда Шахтер в отличие от своего принципиального визави - команды киевского Динамо - выходит регулярно. Правда, не далее первых раундов плей-офф.

Шахтер заключил с Коноплянкой контракт на три года, однако не указал, на каких условиях. Вполне возможно, что на сэкономленные от закрытия газеты "Сегодня" деньги.

Еще одним важным моментом будет то, что Евгений Коноплянка более не обязан носить на себе лого русской компании "Газпром", который был титульным спонсором его прежней команды - Шальке".

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Футбол ФК Шахтер Евгений Коноплянка Ринат Ахметов Новости Спорт
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