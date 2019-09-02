Ахметов закрывает свой бумажный рупор

Всем спасибо - все свободны

Самый богатый украинец - донецкий олигарх Ринат Ахметов - начинет экономить. Первой жертвой стало некогда флагманское издание - газета Сегодня.

Газета "Сегодня" выходила с 1997 и была одним из лидеров рынка, 27 сентября 2019 выйдет последний выпуск издание, сообщает пресс-служба Медиа Группы Украина, которая координирует все СМИ Рината Ахметова.

Примечательно, что в лучших традициях работы с негативом информация о закрыти газеты подается в позитивном ключе. Пресс-релиз о закрытии назыавается "Информационный бренд «Сегодня» сконцентрируется на развитии диджитал и ТВ-форматов" и не подготовленный читатель даже не догадается о чем речь.

«Наша команда сделала все, чтобы «Сегодня» была газетой №1 в Украине среди всех печатных СМИ, самым любимым изданием страны. Мы оставили позади и все газеты, и все журналы, и даже вечно популярные телегиды и кроссворды. Это достижения, которыми мы гордимся. За которыми стоят бессонные ночи и творческий гений десятков моих ребят. Нашей дрим-тим, нашей редакции мечты. Я благодарна каждому, кто работал в редакции, и кто сотрудничал с нами. Всем читателям, которые многие годы, несмотря на обилие бесплатного контента, шли в киоски и покупали газету «Сегодня». Всему коллективу «Сегодня Мультимедиа», которые были и навсегда останутся "сегодняшниками", - так прощается с читателями главред издания Ольга Гук.

Расцвет "Сегодня" связан с другим главредом - ныне скрывающимся от правосудия в Австрии Игорем Гужвой. Именно он был одним из создателей СМИ, которое стало в принципе успешной попыткой Ахметова переехать из Донецка и запустить общеукраинское издание. Именно нулевые годы 21 века были "золотым" временем для "Сегодня". Основным заданием газеты было формирование "смыслов", выгодных олигарху и его окружению. С этим газета справляла вполне.

Но несмотря на большие охваты и популярность - газета "Сегодня" была убыточной давно, как и почти все печатные СМИ сейчас, однако Ринат Ахметов упорно не желал экономить на газете. Однако после смены президентов, сокрушительного поражения его людей на выборах в Раду и отмены схемы "Роттердам+" олигарх все же решился на кардинальный шаг.

Ожидается, что теперь высвобожденные ресурсы будут перенаправлены на ТВ и интернет. где дела у олигарха идут значительно лучше.