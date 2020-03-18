"Это я убила Эрику": во время обращения Зеленского включили странные титры (ВИДЕО)

Инструкции от Зеленского сопровождали титрами из детективного сериала

Во время трансляции очередного пояснения лидера Зе команды народу, почему все происходит именно так с обещаниями лучшей жизни, на канале ICTV включили титры из какого-то сериала. Причем самого, судя по всему, низкосортного, хуже "Слуги народа".

В тот момент, когда президент вкрадчивым голосом рассказывал десяткам тысяч застрявших за границей украинцев о том, что их обязательно заберут, внизу экрана появились совсем не подходящие к обращению по смыслу фразы.

Если бы не было столь грустно, курьезную трансляцию можно было бы назвать смешной, но ситуация с людьми, за которыми не прилетели самолеты, и которые явно не способны вернуться на родину самостоятельно, ведь границы практически всех стран Европы перекрыты.

"Это я убила Эрику!", "Кристиан, неси лестницу", "Тело подтягивали уже после смерти", - такими фразами сопровождали рассказы Зе о том, как вернуться людям в условиях карантина.

Весьма странно, что уже после запуска неверных титров эфир не прекратили и не перебили рекламой. Видимо, сотрудникам канала было слишком страшно остановить речь президента Зеленского. Пусть даже и заранее записанную.

А вот испытывающие проблемы со слухом зрители, созерцая подобное обращение гаранта, наверное, испытали немало лулзов и задались вопросом, почему президент несет такую ахинею.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог".