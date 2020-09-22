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"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего

11:00
"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего - фото 1
"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего

Глава МОЗУ Максим Степанов ужаснулся саботажу карантинных норм в одном из областных центров Украины.

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19 – НАНУ

Об этом министр заявил на брифинге, 22 сентября.

Комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране, особое внимание глава МОЗУ уделил Запорожью. 19-20 сентября в этом городе прошел фестиваль Khortytsia Freedom-2020.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто трэш какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - заявил Максим Степанов.

В связи с грубым нарушением карантина, министр здравоохранения опасается тяжелых последствий.

"Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий", - добавил глава МОЗУ.

COVID-19 в Украине: Краткая статистика

По состоянию на вторник, 22 сентября, в Украине 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3642 летальные, 79901 пациент выздоровел.

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Максим Степанов Министерство здравоохранения Запорожье Новости Украина
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