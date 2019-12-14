Епифаний объявил о ликвидации УПЦ КП. Окончательной

ПЦУ объявила о ликвидации УПЦ КП. Окончательной

В субботу, 14 декабря, в палатах Софии Киевской прошел Архиерейский Собор ПЦУ. Во время собрания митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ.

Об этом написал в Facebook замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря.

"На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - заявил священнослужитель и приложил соответствующие скрины с сайта Минюста.

Из-за чего возник конфликт?

В декабре 2018 г. прошел Собор УПЦ КП, на котором было принято решение о создании на ее основе ПЦУ. В январе 2019 г. Константинопольский Патриарх Варфоломей торжественно вручил украинской делегации Томос – документ, признающий существование новой церковной структуры.

Но не обошлось без проблем. Весной того же года экс-глава УПЦ КП Филарет начал заявлять о том, что руководство ПЦУ нарушило некий негласный договор, согласно которому именно он, – Почетный Патриарх, - и должен был стать фактическим главой новой Церкви.

Собор ПЦУ, 14 декабря 2019 г.

20 июня Филарет созвал т.н. "Собор", целью которого было возобновление ликвидированной УПЦ КП. Правда, какого-либо результата он так и не достиг. В ответ ПЦУ назвала Михаила Денисенко (Филарета) орудием русской пропаганды.

Однако для Филарета закончилось все достаточно благополучно. Подробности читайте по ссылке.