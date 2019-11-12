В сети показали донос Филарета кураторам из КГБ (ФОТО)

Филарет был агентом спецслужб еще в 1958-м году

Патриарх УПЦ КП Михаил Денисенко, известный под церковным именем Филарет и позывным "Антонов", действительно сотрудничал с совковыми спецслужбами. Возможно, он продолжает это делать и по сей день, но название курирующей его организации изменилось с КГБ на ФСБ.

На своей странице в Facebook историк церкви Роман Скакун опубликовал фотографию агентурного донесения, которое в 1958 году наваял будущих патриарх Киевский и всея Руси-Украины УПЦ КП.

В документации, которая находится в открытом доступе в архиве СБУ, агент "Антонов", которым и являлся Филарет-Денисенко, в подробностях описывает визит делегации монахов англиканской церкви в Киев.

При этом Филарет вполне профессионально описывал психотип каждого из гостей, а также едва ли не поминутно отчитывался о похождениях священнослужителей и встречавших их агентов спецслужбы в рясах.

Кроме того, будущий патриарх давал оценку работе экскурсоводов и сопровождающих, которые сопровождали иностранных гостей.

Напомним, что с юридической точки зрения УПЦ КП перестала существовать сразу же после объединительного Собора 15 декабря 2018 г. Позже Филарет заявил что при создании Единой Церкви существовала договоренность, согласно которой он должен был стать фактическим главой новой структуры.

Позже Филарет заявил о том, что "обманули" и он счел необходимым созвать новый сход во Владимирском соборе. Результат известен.

Напомним, работа с КГБ не грех: Филарет вляпался в громкий скандал.