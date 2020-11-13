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"Эпицентр" прогнулся под карантин

13:09
"Эпицентр" вывесил белый флаг - фото 1
"Эпицентр" вывесил белый флаг

Бравада торговой сети "Эпицентр-К", бросившей вызов украинским властям, вечером в четверг, 12 ноября, пошла на убыль.

На странице строительного супермаркета в сети фейсбук появилось сообщение, в котором "Эпицентр" вывешивает белый флаг.

Сообщается, что "Эпицентр" все-таки присоединится к требования карантина выходного дня - будет работат в онлайн-режиме, а выдавать заказы только в Центрах выдачи товаров.

Ожидается, что через кассу будут продавать только продовольственные и медицинские товары, которыми в сети заблаговременно запаслись. Позднее, от этой идеи отказались.

Свое в "Эпицентре" намерены возместить за счет работы до 24:00 по будням.

Напомним, что "Эпицентр" стал флагманом в борьбе с идеей властей о введении карантина выходного дня, чем вызвалы бурю негодования со стороны министра Степанова.

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