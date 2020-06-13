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В ОПУ вcпышка COVID-19? У Зеленского дали ответ

21:13
В ОПУ вcпышка COVID-19? У Зеленского дали ответ - фото 1
В ОПУ вcпышка COVID-19? У Зеленского дали ответ

Офис президента Украины отреагировал на слухи о вспышке коронавируса среди членов команды президента Владимира Зеленского.

В ОПУ произошла вспышка коронавируса – СМИ

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей Офиса Президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными - COVID-19 не обнаружено", - говорится в сообщении.

Также источник уточнил, что в ОПУ соблюдаются все меры безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование, все сотрудники регулярно проходят тестирование.

Что было ранее?

12 июня первая леди Украины Еленая Зеленская заявила о заболевании коронавирусом. Тесты президента страны и его детей показали отрицательный результат.

Сутками позже некоторые СМИ, ссылаясь на инсайды, распространили информацию о болезни советника президента Руслана Демченко и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Ранее политики пребывали во Франции, где встречались с внешнеполитическим советником Макрона Эммануэлем Бонном.

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Алексей Резников Владимир Зеленский Пандемия коронавируса Офис Президента Новости Украина
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