В ОПУ произошла вспышка коронавируса – СМИ

В ОПУ произошла вспышка коронавируса – СМИ

В Офисе президента Украины и Управлении государственной охраны произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на инсайд.

В частности, сообщается о болезни советника президента Руслана Демченко и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Ранее политики пребывали во Франции, где встречались с внешнеполитическим советником Макрона Эммануэлем Бонном.

Напомним, что…

9 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал о желании заболеть COVID-19 ради "близости к народу".

Спустя несколько дней первая леди Украины Еленая Зеленская заявила о заболевании коронавирусом. Тесты президента страны и его детей показали отрицательный результат.

На данный момент здоровье гаранта позволяет ему исполнять свои обязанности в режиме изоляции. Как уточнили в ОПУ, согласно Конституции, глава государства не может никому делегировать свои полномочия.