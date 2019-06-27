Елена Кравец идет в Раду ?: актриса дала ответ - ВИДЕО

Елена Кравец идет в Раду ? : актриса дала ответ - ВИДЕО

Актриса 95 Квартала рассказала, пойдет ли в политику. Неожиданно, но ее ответ….

…."нет".

"Многие думают и говорят, что я бросаю творчество и ухожу в политику. Официально сейчас заявляю со всей ответственностью, что ничего подобного не предвидится, я остаюсь в студии "Квартал 95", остаюсь верна сцене, так сказать", - заявила Кравец.

И тут же предостерегла избирателей.

"И если вы где-либо увидите в списках мои имя, фамилию и отчество Кравец Елена Юрьевна, то знайте, что это не я, это наверняка клоны или просто однофамильцы. А я с ребятами по-прежнему остаюсь в цеху актерском и авторском. Так что до новых встреч на экранах телевизоров!", - добавила актриса.

А вот другой кватолевец не против примерять на себя депутатсткую мантию. Речь идет о Юзике.

Как оказалось, Юрий Корявченков идет в нардепы от "Слуги народа". Об этом шоумен сообщил на пресс-конференции.

"На округе №33 (Кривой Рог, Днепропетровская область – прим.ред) намного больше проблем, чем на №31. Потому я баллотируюсь на округ №33. Я иду работать и не воровать", - сказал Корявченков.