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Елена Кравец идет в Раду ?: актриса дала ответ - ВИДЕО

16:10
Елена Кравец идет в Раду ? : актриса дала ответ - ВИДЕО - фото 1
Елена Кравец идет в Раду ? : актриса дала ответ - ВИДЕО

Актриса 95 Квартала рассказала, пойдет ли в политику. Неожиданно, но ее ответ….

Оля Полякова идет в политику. Со своей ПОПой – ВИДЕО

…."нет".

"Многие думают и говорят, что я бросаю творчество и ухожу в политику. Официально сейчас заявляю со всей ответственностью, что ничего подобного не предвидится, я остаюсь в студии "Квартал 95", остаюсь верна сцене, так сказать", - заявила Кравец.

И тут же предостерегла избирателей.

"И если вы где-либо увидите в списках мои имя, фамилию и отчество Кравец Елена Юрьевна, то знайте, что это не я, это наверняка клоны или просто однофамильцы. А я с ребятами по-прежнему остаюсь в цеху актерском и авторском. Так что до новых встреч на экранах телевизоров!", - добавила актриса.

А вот другой кватолевец не против примерять на себя депутатсткую мантию. Речь идет о Юзике.

Как оказалось, Юрий Корявченков идет в нардепы от "Слуги народа". Об этом шоумен сообщил на пресс-конференции.

"На округе №33 (Кривой Рог, Днепропетровская область – прим.ред) намного больше проблем, чем на №31. Потому я баллотируюсь на округ №33. Я иду работать и не воровать", - сказал Корявченков.

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Выборы в Раду 2019 Елена Кравец 95 квартал Вечерний квартал Новости Украина
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