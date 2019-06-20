Юзик двинул в Раду. Уже официально – ФОТО
Актер 95 квартала Юрий Корявченков (Юзик) идет в нардепы от "Слуги народа".
Об этом шоумен сообщил на пресс-конференции.
"На округе №33 (Кривой Рог, Днепропетровская область – прим.ред) намного больше проблем, чем на №31. Потому я баллотируюсь на округ №33. Я иду работать и не воровать", - сказал Корявченков.
И добавил, что округу нужно решить множество задач, связанных в первую очередь с горно-металлургическим комбинатом "Арселор Миттал Кривой Рог" и местными дорогами.
Отметим, что от "Слуги народа" баллотируется и другой юморист - Сергей Сивохо. А противостоять ему будет регионал Борис Колесников. По сообщению СМИ, комик и политик схлестнутся в битве за мандат на 49-м избирательном округе (Константиновка, Донецкая область).
Также напомним, что Раду намылилися и шоумен Сергей Притула. С Вакарчуком на пару.