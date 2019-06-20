Юзик двинул в Раду. Уже официально – ФОТО

Юзик из "Квартала" двинул в Раду. Уже официально – ФОТО

Актер 95 квартала Юрий Корявченков (Юзик) идет в нардепы от "Слуги народа".

Об этом шоумен сообщил на пресс-конференции.

"На округе №33 (Кривой Рог, Днепропетровская область – прим.ред) намного больше проблем, чем на №31. Потому я баллотируюсь на округ №33. Я иду работать и не воровать", - сказал Корявченков.

И добавил, что округу нужно решить множество задач, связанных в первую очередь с горно-металлургическим комбинатом "Арселор Миттал Кривой Рог" и местными дорогами.

Отметим, что от "Слуги народа" баллотируется и другой юморист - Сергей Сивохо. А противостоять ему будет регионал Борис Колесников. По сообщению СМИ, комик и политик схлестнутся в битве за мандат на 49-м избирательном округе (Константиновка, Донецкая область).

Также напомним, что Раду намылилися и шоумен Сергей Притула. С Вакарчуком на пару.