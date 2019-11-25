Экс-замминистра экономики вышел на свободу. Его подозревают в госизмене

Экс-замминистра экономики вышел на свободу. Его подозревают в госимзене

Экс-замминистра экономики Юрий Бровченко вышел на свободу после внесения залога в размере 570 тыс. грн.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на адвоката подозреваемого.

"Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог", - заявил юрист Сергей Стретович и добавил, что защите удалось уменьшить первоначальную сумму залога.

"Залог внесли. Залог был уменьшен решением Киевского апелляционного суда от 11 ноября с 3,4 млн грн до 576 тыс. 300 грн. Бровченко фактически вышел из СИЗО 20 ноября", - отметил адвокат.

Напомним, 22 октября СБУ задержала Юрия Бровченко в аэропорту "Борисполь". По версии следствия, подозреваемый и "чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании" и заключили контракт на производство артиллерийских снарядов на сумму в 16,5 млн. долл". Благодаря махинациям, около 8,2 долл. были переведены на счета фиктивных офшорных предприятий.

23 октября Шевченковский суд Киева арестовал подозреваемого на два месяца.