СБУ задержала экс-замминистра экономики. За госизмену

СБУ задержала экс-замминистра экономики. За госизмену

Во вторник, 22 октября, СБУ задержала экс-замминистра экономики Юрия Бровченко по подозрению в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным источника, "топ-чиновник Министерства экономического роста ( Юрий Бровченко - прим. ред.) и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании" и заключили контракт на производство артиллерийских снарядов на сумму в 16,5 млн. долл.

Благодаря махинациям, около 8,2 долл. были переведены на счета фиктивных офшорных предприятий.

По факту преступлению, Бровченко объявлено подозрение ч. 1 ст. 111 УКУ ("Госизмена").

Для справки

Юрий Бровченко (род. 1968 г.) – экс-замминистра экономического развития и торговли. В 1993 – 2008 гг. работал в структуре ВСУ. В 2010-2011 гг. возглавлял департамент утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов в Минобороны. В 2011- 2015 гг. занимал должность главы департамента экономики обороны и безопасности в Минэкономразвития.

Юрий Бровченко