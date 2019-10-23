Суд арестовал экс-замминистра экономики. Но есть нюанс

Суд арестовал экс-замминистра экономики. Но есть нюанс

В среду, 23 октября, Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца экс-замминистра экономики Юрия Бровченко. Но есть нюанс: чиновник может выйти под залог.

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

"Судом принято решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в виде 1770 размеров прожиточных минимумов для работоспособных лиц, что составляет 3 400 170 грн", - говорится в сообщении суда.

Напомним, 22 октября СБУ задержала Юрия Бровченко в аэропорту "Борисполь". По версии следствия, подозреваемый и «чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании" и заключили контракт на производство артиллерийских снарядов на сумму в 16,5 млн. долл".

Благодаря махинациям, около 8,2 долл. были переведены на счета фиктивных офшорных предприятий.

Напомним, больше не мошенник: ГПУ пересмотрела дело Грымчака.