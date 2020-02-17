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Экс-советника Порошенко "накажут" слуги народа: Названа причина

14:30
Экс-советника Порошенко "накажут" слуги народа: Названа причина - фото 1
Экс-советника Порошенко "накажут" слуги народа: Названа причина

Намедни экс-советник Порошенко Юрий Бирюков обозвал "ублюдками" военнослужащих ВСУ, поддержавших Владимира Зеленского на президентских выборах. В ответ "слуги народа" решили привлечь политика в ответственности.

Общий "патруль" ВСУ и боевиков: Кремль прокомментировал идею

Об этом заявил глава "СН" Александр Корниенко.

"У нас есть предложение к обсуждению усилить ответственность за оскорбление и клевету в сторону военнослужащих. Вывести это отдельным пунктом. Она и так есть, и так работает. Но в отношении военнослужащих, которые защищают нашу землю, нас ежедневно, ежеминутно, – никто не имеет права их оскорблять, независимо от статуса – нынешнего или в прошлом – этого человека, и независимо от того, как он себя позиционирует", - отметил политик.

Экс-советника Порошенко 'накажут' слуги народа: Названа причина - фото 195942

Александр Корниенко

Напомним, 15 февраля экс-советник Порошенко Юрий Бирюков обозвал ублюдками военнослужащих ВСУ, проголосовавших за Владимира Зеленского и пожелал им вечно быть в совместном патрулировании с сепарами. Больше читайте по ссылке.

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ВСУ Юрий Бирюков Петр Порошенко Александр Корниенко Новости Украина
Украинская правда
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