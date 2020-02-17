Экс-советника Порошенко "накажут" слуги народа: Названа причина

Экс-советника Порошенко "накажут" слуги народа: Названа причина

Намедни экс-советник Порошенко Юрий Бирюков обозвал "ублюдками" военнослужащих ВСУ, поддержавших Владимира Зеленского на президентских выборах. В ответ "слуги народа" решили привлечь политика в ответственности.

Об этом заявил глава "СН" Александр Корниенко.

"У нас есть предложение к обсуждению усилить ответственность за оскорбление и клевету в сторону военнослужащих. Вывести это отдельным пунктом. Она и так есть, и так работает. Но в отношении военнослужащих, которые защищают нашу землю, нас ежедневно, ежеминутно, – никто не имеет права их оскорблять, независимо от статуса – нынешнего или в прошлом – этого человека, и независимо от того, как он себя позиционирует", - отметил политик.

Александр Корниенко