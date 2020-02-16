Обиженный советник Порошенко назвал украинских солдат “ублюдками”

Человек Порошенко сам перешел красные линии

Неоднозначное заявление президента Украины о возможности совместного патрулирования границ украинскими военными и террористами ожидаемо спровоцировало скандал.

Президента жестко раскритиковали почти все представители политикума страны, дошло до того, что некоторые перешли к оскорблениям и ожидаемо утратили берега.

Одним из таких стал приближенный к Петру Порошенко пришедший к успеху на волне волонтерства Юрий Бирюков. После утраты его шефом власти он ожидаемо утратил былые позиции, озлобился и скатился в маргиналы.

При этом Бирюков дошел до того, что всех голосовавших за Зеленского считает врагами, особенно достается военным. Их он именует “ублюдками”.

Скандальный пост Юрия Бирюкова

“Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого гола проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами”, - написал когда-то уважаемый волонтер у себя на фейсбуке.

Вполне вероятно, вскоре ему придется ответить за свои слова перед защитниками Украины, которые наверняка захотят получить от Бирюкова разъяснения.

Напомним, сейчас Юрий Бирюков находится под следствием по подозрению в коррупции в Министерстве обороны - том самом “мародерстве”.