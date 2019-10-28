Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Экс-соратник Порошенко сбежит в Израиль – ФОТОФАКТ

09:30
Экс-соратник Порошенко сбежит в Израиль – СМИ - фото 1
Экс-соратник Порошенко сбежит в Израиль – СМИ

Экс-соратник Порошенко Александр Грановский получил израильскую визу с правом получения местного гражданства.

СБУ задержала экс-замминистра экономики. За госизмену

Об этом сообщил Сергей Лещенко в Telegram.

По словам журналиста, Грановский разработал план побега еще до выборов в Раду.

"Очевидно понимая, что после утраты депутатской неприкосновенности им займутся правоохранители, Грановский получил визу для эмиграции из Украины и вступления в гражданство Израиля, который не выдает своих граждан запрос Интерпола", - написал Лещенко и добавил, что на данный момент Грановский находится за границей.

Экс-соратник Порошенко сбежит в Израиль – ФОТОФАКТ - фото 190258

Виза Грановского

Отметим, что экс-соратник Порошенко и вправду пребывает под следствием. Намедни ГБР открыло против него уголовное производство. Почему? Ответ узнаете здесь.

Напомним, что Александр Грановский не единственный чиновник эпохи пятого президента, которому удалось уехать из Украины. Так, вне "зоны достижимости" украинского правосудия находятся Игорь Кононенко (обвиняется в коррупционных сферах на энергорынке Украины – прим. ред.), экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк (обвиняется по той же статье - прим. ред.) и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева (подозревается в пособничестве Сергею Курченко - прим. ред.).

Однако избежать объятий украинской Фемиды удалось не всем: ранее правоохранительными органами были задержаны два других топ-чиновника времен Петра Порошенко - Сергей Пашинский и Олег Гладковский. Первый пробудет под арестом до декабря 2019 г., второй 21 октября был отпущен из СИЗО под залог в 10, 6 млн

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Александр Грановский Петр Порошенко Сергей Лещенко Израиль Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Мы следили": Кремль высказался о ссоре Зе и добровольцев - фото 1
"Мы следили": Кремль высказался о ссоре Зе и добровольцев
14:30
Полиция "выдворит" Азов из Золотого – СМИ - фото 1
Полиция "выдворит" Азов из Золотого – СМИ
12:23
Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Допрос Дубинского: нардеп опубликовал отчет - ФОТО, ВИДЕО
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
Вчера, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
25 октября, 09:25
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Загрузка...