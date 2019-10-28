Экс-соратник Порошенко сбежит в Израиль – ФОТОФАКТ

Экс-соратник Порошенко сбежит в Израиль – СМИ

Экс-соратник Порошенко Александр Грановский получил израильскую визу с правом получения местного гражданства.

Об этом сообщил Сергей Лещенко в Telegram.

По словам журналиста, Грановский разработал план побега еще до выборов в Раду.

"Очевидно понимая, что после утраты депутатской неприкосновенности им займутся правоохранители, Грановский получил визу для эмиграции из Украины и вступления в гражданство Израиля, который не выдает своих граждан запрос Интерпола", - написал Лещенко и добавил, что на данный момент Грановский находится за границей.

Виза Грановского

Отметим, что экс-соратник Порошенко и вправду пребывает под следствием. Намедни ГБР открыло против него уголовное производство. Почему? Ответ узнаете здесь.

Напомним, что Александр Грановский не единственный чиновник эпохи пятого президента, которому удалось уехать из Украины. Так, вне "зоны достижимости" украинского правосудия находятся Игорь Кононенко (обвиняется в коррупционных сферах на энергорынке Украины – прим. ред.), экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк (обвиняется по той же статье - прим. ред.) и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева (подозревается в пособничестве Сергею Курченко - прим. ред.).

Однако избежать объятий украинской Фемиды удалось не всем: ранее правоохранительными органами были задержаны два других топ-чиновника времен Петра Порошенко - Сергей Пашинский и Олег Гладковский. Первый пробудет под арестом до декабря 2019 г., второй 21 октября был отпущен из СИЗО под залог в 10, 6 млн