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Дмитрий Вовк арестован. Но есть одно "но"

Вчера, 17:30
Суд арестовал Дмитрия Вовка. Но есть одно "но" - фото 1
Суд арестовал Дмитрия Вовка. Но есть одно "но"

Соломенский районный суд Киева арестовал экс-председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. Но есть нюанс: арест является заочным.

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Об этом сообщают СМИ.

"Киевский суд заочно арестовал главного фигуранта дела "Роттердам +" Дмитрия Вовка". Также суд разрешил НАБУ задержать Вовка и доставить в суд для рассмотрения меры пресечения. Теперь дело за Интерполом, ведь по сути, отсутствие этого решения было главным препятствием для розыска Вовка Интерполом", - говорится в сообщении Telegram-канала UN - "Сливы и груши".

Напомним, что Дмитрий Вовк обвиняется в пособничестве в пособничистве схеме "Роттердам +". Однако сам подозреваемый свою вину не признает.

"Я не готов приезжать, пока глава офиса президента ( т.е. Андрей Богдан – прим. ред) руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится", - заявил ранее Вовк.

Также отметим, что помимо экс-главы НКРЭКУ по "экономическим делам" проходит и целый ряд других деятелей времен Петра Порошенко. Среди них и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

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Дмитрий Вовк НКРЭКУ суд арест Новости Украина
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