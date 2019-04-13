"Робот"-рахит из России сыграл в футбол – ВИДЕО

"Робот"-рахит из России сыграл в футбол

В России вновь объявилось недоразумение "научной мысли" - робот Алеша. Второе пришествие окончилось позором.

Робот Алеша, который на самом деле не робот, впервые заявил о себе в конце 2018 года на канале "Россия 24".

Российские пропагандисты, делая репортаж о юношеской выставке в Ярославле, показали всему миру гордое чадо российской науки. Но позже оказалось, что это вовсе не робот, а обычный аниматор в костюме. Трепещи, Илон Маск!

И как будто одного позора русским было мало, так они решили еще разок вернуть это нечто в зримый мир.

Встречайте, "Алеша 2: Судный день". На этот раз опозорилась российская футбольная премьер-лига (им что, на поле позора мало? – прим. ред), решившая выставить рободетище прямиком на футбольное поле.

И вот собрались, значит, ЦСКА и "Оренбург" в мяч погонять, а тут он…Да что мы рассказываем? Смотрите сами (для просмотра видео проскрольте страницу вниз).

Напомним, давно прошли те времена, когда "заперебрик" пытался осваивать космос. И правда, кому там теперь нужна наука, когда на страже российской орбиты стоит Дмитрий Рагозин и Русская православная церковь.

Хотя работает она что-то так себе. То у России "Протоны" падают на дно морское, то в "Союзе" пьяный Ваня дырку просверлит и начнет виновато искать американских шпионов.

Но разве остановит это «сверхдержаву»? Конечно, же нет. Пока Илон Маск запускает Фальконы и готовится к колонизации Марса, бессменный глава Роскосмоса Батут-Рогозин все так же укрепляет свое ведомство бравыми космическими попами. Вот как этим, например....