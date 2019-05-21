Экс-главу Нацгвардии посадили и отпустили. За деньги

Экс-главу Нацгвардии посадили и отпустили. За деньги

Экс-главу Нацгвардии Юрия Аллерова посадили в СИЗО и отпустили. За деньги.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на сотрудника СИЗО.

"Вышел вчера", - рассказал работник учреждения.

Отметим, что залог за правоохранителя в размере 4,8 млн грн был внесен еще вечером 17 мая, но все выходные экс-гвардеец просидел в камере.

Напомним, Юрия Аллерова обвинили в коррупции.

По данным следствия, еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске (в центре Киева – прим. ред), в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло, и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 635 448 грн меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают в НАБУ – обмен неравноценен.