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Дочь Аллерова живет в Москве и владеет российским паспортом

Вчера, 14:00
Юрий Аллеров не видит проблемы с двойным гражданством дочери - фото 1
Юрий Аллеров не видит проблемы с двойным гражданством дочери

Ближайшая родственница экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова оказалась гражданкой России. При этом ничего зашкварного в этом факте ни сам задержанный за хищения, ни его дочь, не видят.

Стоит отметить, что о российском гражданстве дочери руководителя Национальной гвардией Украины было известно уже давно, но подтверждения тому не было.

Детективы НАБУ обвинили Аллерова в махинациях на десятки миллионов

Теперь же, в ходе судебного заседания, данные подтвердились. В ходе допроса обвиняемый Аллеров рассказывал о том, что его дочь - гражданка Украины и живет она, дескать, тоже в нашей стране.

Но прокуроры без обиняков пояснили, что девушка владеет сразу двумя паспортами, что является нарушением закона. При этом большую часть времени она проводит в Москве.

А уже после выступления обвинителя с разоблачением Аллеров сменил риторику и начал что-то блеять о самостоятельном выборе взрослого человека, то есть его дочери.

Дочь генерала Аллерова пришла к успеху вместе с папашей:

Дочь Аллерова живет в Москве и владеет российским паспортом - фото 181165

Напомним, недавно уволенному с поста главы НГУ Юрию Аллерову инкриминируют причастность к растрате 81 миллиона гривен при закупке жилья для бойцов.

Сегодня же состоялось заседание по избранию для него меры пресечения. Судьи решили посадить генерала под стражу и назначить залог в размере 4 миллионов гривен.

По данным следствия, еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске, в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако уже через какое-то время НГУ внезапно отказалась от жилья в обмен на 65 квартир у метро "Бориспольская".

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