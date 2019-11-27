Экс-глава АП Порошенко сбежал в ОПЗЖ - ВИДЕО

Экс-глава АП Порошенко перебежал в ОПЗЖ

Экс-глава Администрации президента Петра Порошенко Игорь Райнин возглавил харьковскую ячейку пророссийской партии ОПЗЖ.

Об этом сообщает KharkivToday.

По данным источников, на представление нового члена партии лично прибыл глава ОПЗЖ Юрий Бойко.

"(Представляю - прим. ред.) моего друга, уже могу его так назвать, Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины", - заявил лидер ОПЗЖ.

Для справки

Игорь Райнин (род. 1973 г.) – украинский политик. В 2014-2015 гг занимал пост замглавы АП Петра Порошенко.

Игорь Райнин

В 2015-2016 гг. глава Харьковской ОГА. В 2016 -2019 гг возглавлял Администрацию президента. В мае 2019 г. был уволен с занимаемой должности. С осени 2019 г. глава харьковской ячейки ОПЗЖ.

Отметим, что из всего окружения пятого президента, Райнина постигла не самая худшая участь. Так, ранее ГБР завело уголовное дело против экс-соратника Порошенко Александра Грановского, но тот правоохранителей ожидать не стал и оформил визу в Израиль. А вот Сергею Пашинскому повезло куда меньше: он пробудет под арестом до декабря 2019 г..

Напомним, ГБР провело обыск у экс-депутата Порошенко.