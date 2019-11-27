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Экс-глава АП Порошенко сбежал в ОПЗЖ - ВИДЕО

17:40
Экс-глава АП Порошенко перебежал в ОПЗЖ - фото 1
Экс-глава АП Порошенко перебежал в ОПЗЖ

Экс-глава Администрации президента Петра Порошенко Игорь Райнин возглавил харьковскую ячейку пророссийской партии ОПЗЖ.

Суд признал виновным экс-нардепа Порошенко. Известно за что

Об этом сообщает KharkivToday.

По данным источников, на представление нового члена партии лично прибыл глава ОПЗЖ Юрий Бойко.

"(Представляю - прим. ред.) моего друга, уже могу его так назвать, Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины", - заявил лидер ОПЗЖ.

Экс-глава АП Порошенко сбежал в ОПЗЖ - ВИДЕО - фото 191945

Для справки

Игорь Райнин (род. 1973 г.) – украинский политик. В 2014-2015 гг занимал пост замглавы АП Петра Порошенко.

Экс-глава АП Порошенко сбежал в ОПЗЖ - ВИДЕО - фото 191947

Игорь Райнин

В 2015-2016 гг. глава Харьковской ОГА. В 2016 -2019 гг возглавлял Администрацию президента. В мае 2019 г. был уволен с занимаемой должности. С осени 2019 г. глава харьковской ячейки ОПЗЖ.

Отметим, что из всего окружения пятого президента, Райнина постигла не самая худшая участь. Так, ранее ГБР завело уголовное дело против экс-соратника Порошенко Александра Грановского, но тот правоохранителей ожидать не стал и оформил визу в Израиль. А вот Сергею Пашинскому повезло куда меньше: он пробудет под арестом до декабря 2019 г..

Напомним, ГБР провело обыск у экс-депутата Порошенко.

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Игорь Райнин Оппозиционная платформа - За життя Петр Порошенко Юрий Бойко Новости Украина
KharkivToday
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