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Суд признал виновным экс-нардепа Порошенко. Известно за что

18:30
Суд признал виновным экс-нардепа Порошенко. Известно за что - СМИ - фото 1
Суд признал виновным экс-нардепа Порошенко. Известно за что - СМИ

Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа "БПП" Борислава Розенблата в совершении административного правонарушения.

Розенблат не смог пояснить свои доходы в Германии

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на САП.

По данным СМИ, в 2018 г Борислав Розенблат подал в НАПК обращение о проведении полной проверки деклараций одного из сотрудников правоохранительного органа, от которого политик неоднократно получал неправомерную выгоду.

Суд признал виновным экс-нардепа Порошенко. Известно за что - фото 191830

В 2017 г. правоохранители раскрыли упомянутую связь и вручили Розенблату сообщение о подозрении в "совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов" (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП).

Отметим, что на данный момент вердикт суда не вступил в силу и экс-соратник Порошенко имеет право подать апелляцию.

Отметим, что Борислав Розенблат является довольно одиозной личностью. Ранее его исключили из БПП и лишили депутатской неприкосновенности из-за обвинений в коррупции. "Янтарное дело" против экс-нардепа длится уже не первый год.

Однако это не мешает ему подавать жалобы как против НАБУ, так и против бывшего соратника – Петра Порошенко. Больше об этом читайте здесь.

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Борислав Розенблат Петр Порошенко суд Новости Украина
Интерфакс Украина
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