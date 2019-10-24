Экс-"Беркуту" смягчили арест. Он убивал людей на Майдане

Экс-"Беркуту" смягчили арест. Он убивал людей на Майдане

Экс-"Беркуту" Сергею Тамтури, обвиненному в расстрелах на Майдане, смягчили условия ареста.

Об этом сообщает "Громадське".

По данным источника, обвиняемому изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест с 22:00 до 6:00.

Беркутовец пребывал под стражей с июля 2015 года. Его и еще 4 человек обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек. Всего во время Майдана на Институтской с 21 ноября по 21 февраля погибли более 100 человек.

Отметим, что смягчение меры пресечения для Тамтури далеко не первый прецедент в нашем правосудии. 5 июня 2019 г. Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест экс-бойца спецподразделения "Омега" Дмитрия Хмеля, которому вменяют убийство героя Небесной сотни Александра Храпаченко.

Напомним, на заседании Святошинского райсуда Киева юрист Игорь Варфоломеев, защищающий "беркутовцев", отказался признать жертв Майдана пострадавшей стороной, поскольку они были в касках. Больше об этом читайте здесь.