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Суд выпустил из СИЗО снайпера, который расстреливал активистов Майдана

19:40
Дмитрия Хмеля выпустили из СИЗО - фото 1
Дмитрия Хмеля выпустили из СИЗО

В среду, 5 июня, Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для бывшего бойца спецподразделения "Омега" Дмитрия Хмеля. Ему инкриминируют убийство героя Небесной сотни Александра Храпаченко, но служителей Фемиды столь тяжкие обвинения не останавливают.

Выполнявшему приказ о расстреле активистов Майдана снайперу "Омеги" смягчил меру пресечения судья Апелляционного суда столицы Денис Масенко.

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Об этом решении служителя Фемиды объявили представители "Адвокатской совещательной группы".

Теперь Дмитрий Хмель будет находиться не под стражей, а по месту прописки. Кроме того, его обязали круглосуточно носить электронный браслет - средство слежения, которых в Украине зачастую не хватает.

Задержали подозреваемого в убийстве театрального режиссера Александра Храпаченко на Институтской в ноябре прошлого года. Хмель, как оказалось, был уволен из органов только в 2015-м, после чего свободно жил в Киеве.

Прокурор Игорь Земсков перед началом процесса утверждал, что стражи порядка собрали против него достаточно доказательств для осуждения: пулю, которую изъяли из тела убитого активиста, выпустили из винтовки снайпера, которую он сдал 21 февраля 2014-го года. Причем в журнале выдачи оружия зафиксирован факт получения преступником орудия убийства 15 февраля "Для выполнения заданий".

Тем не менее, за полгода слушаний посадить спецназовца так и не смогли, а максимум, которого добивались обвинители, - избрание для него меры пресечения в виде ареста. Впрочем, в итоге адвокаты подозреваемого сумели вытащить его из СИЗО.

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