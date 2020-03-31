Экономика не выдержит: Шмыгаль анонсировал выбор одного из двух зол

Шмыгаль находится меж двух огней

Поскольку за последний год Украина скатилась в экономическое пике, уже в ближайшее время властям придется идти на неадекватные меры и отказываться от карантинных мер ради финансового спасения страны.

В эфире программы "Свобода слова" ICTV премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает вариант послабления карантина в самый разгар эпидемии.

Мотивирует свой подход глава Кабмина тем, что "экономику страны нужно запускать", а "у людей нет возможности просто сидеть дома".

- Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки. Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор, - подчеркнул Шмыгаль. - Действительно, из-за карантина мы вынуждены были остановить много малого и среднего бизнеса, но мы поддержим этих людей именно из этого фонда борьбы с коронавируса, это предвидится.

Выбирать сценарии развития событий: внедрять очень жесткие, но кратковременные ограничения или же ослаблять карантин ради запуска экономики, власти будут после Пасхи. И любой вариант является заведомо проигрышным. Ведь буквально через пару недель в стране начнется пиковый рост заболевания, который вполне способен умножить и без того разрушенную систему здравоохранения на ноль. В случае же отсутствия карантинных норм коронавирус может влупить по стране куда жестче, чем по халатно отнесшейся к нему Италии.

В любом случае, момент, когда вспышку пандемии в Украине можно было остановить, уже потерян из-за халатности властей.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 548 официально признанных заболевших. 11 случаев закончились летально, шесть человек выздоровели.

Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.