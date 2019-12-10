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"Эйфории нет": Порошенко оценил встречу Зеленского и Путина

Вчера, 18:20
"Эйфории нет": Порошенко оценил встречу Зеленского и Путина - фото 1
"Эйфории нет": Порошенко оценил встречу Зеленского и Путина

Петр Порошенко оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным.

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Об этом политик написал в Facebook.

"Оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ", - написал Порошенко и возмутился будущими соглашениями по импорту российского топлива.

'Эйфории нет': Порошенко оценил встречу Зеленского и Путина - фото 192572

"Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок – это большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно этой угрозе выйдет на передний план", - подчеркнул пятый президент.

Напомним, встреча президентов Украины и России прошла 9 декабря в Париже. Политикам удалось договориться об обмене пленными и условиях для установления контроля над границей. Следующая встреча глав государств должна пройти через 4 месяца. Подробности читайте по ссылке.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Путин Новости Украина
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