"Эйфории нет": Порошенко оценил встречу Зеленского и Путина

"Эйфории нет": Порошенко оценил встречу Зеленского и Путина

Петр Порошенко оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным.

Об этом политик написал в Facebook.

"Оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ", - написал Порошенко и возмутился будущими соглашениями по импорту российского топлива.

"Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок – это большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно этой угрозе выйдет на передний план", - подчеркнул пятый президент.

Напомним, встреча президентов Украины и России прошла 9 декабря в Париже. Политикам удалось договориться об обмене пленными и условиях для установления контроля над границей. Следующая встреча глав государств должна пройти через 4 месяца. Подробности читайте по ссылке.