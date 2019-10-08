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Дубинский пожаловался на Порошенко в ГБР. Что известно? – ФОТО

17:00
Дубинский пожаловался на Порошенко в ГБР. Что известно? – ФОТО - фото 1
Дубинский пожаловался на Порошенко в ГБР. Что известно? – ФОТО

12 сентября нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обратился к ГБР с просьбой расследовать "уклонение Петра Порошенко от уплаты налогов". Бюро рассмотрело этот запрос и открыло дело.

Дубинский получает больше Порошенко - ФОТОФАКТ

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Теперь у меня тоже есть в копилке уголовное дело против Порошенко! О дате и времени допроса узнаете из телеграм-канала Андрея Портнова", - написал Дубинский и приложил фото ответов ГБР.

Дубинский пожаловался на Порошенко в ГБР. Что известно? – ФОТО - фото 189239

"Сообщаем, что после рассмотрения обращения Государственное бюро расследований внесло информацию в Единый государственный реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении бюро.

Дубинский пожаловался на Порошенко в ГБР. Что известно? – ФОТО - фото 189240

Напомним, что в ведомстве Трубы против Петра Порошенко ведется больше 10 (!) дел. Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет главу ГБР в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.

Дубинский пожаловался на Порошенко в ГБР. Что известно? – ФОТО - фото 189241

Но это не помогло: ГБР упорно продолжает открывать дела. 1 октября пятый президент должен был явиться на допрос с помощью полиграфа. Однако произошло непредвиденное.

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Александр Дубинский Петр Порошенко ГБР Новости Украина
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