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"Я не девушка-шлюшка": слуга народа отказался проходить полиграф

21:40
"Я не девушка-шлюшка": слуга народа офтказался проходить полиграф - фото 1
"Я не девушка-шлюшка": слуга народа офтказался проходить полиграф

Слуга народа Антон Яценко отказался проходить допрос на полиграфе.

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Об этом сообщает "Лига.нет" со ссылкой на эфир "Наш".

Комментируя просьбу президента Украины пройти детектор лжи, нардеп заявил следующее:

"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут: получали они или не получали (взятки – прим. ред.), и вообще - знакомы ли они со мной?", -заявил политик и добавил, что он не “девушка-шлюшка».

"Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Раду", - сказал Яценко.

Напомним, 23 октября САП открыла дело в отношении 11 депутатов финкомитета ВРУ, которые отказались голосовать за законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

'Я не девушка-шлюшка': слуга народа отказался проходить полиграф - фото 190029

Сразу после разглашения скандала президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов пройти полиграф. Часть из них (Александр Дубинский, например - прим. ред.) ответила согласием.

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Лига.нет
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