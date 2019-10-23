"Я не девушка-шлюшка": слуга народа отказался проходить полиграф

"Я не девушка-шлюшка": слуга народа офтказался проходить полиграф

Слуга народа Антон Яценко отказался проходить допрос на полиграфе.

Об этом сообщает "Лига.нет" со ссылкой на эфир "Наш".

Комментируя просьбу президента Украины пройти детектор лжи, нардеп заявил следующее:

"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут: получали они или не получали (взятки – прим. ред.), и вообще - знакомы ли они со мной?", -заявил политик и добавил, что он не “девушка-шлюшка».

"Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Раду", - сказал Яценко.

Напомним, 23 октября САП открыла дело в отношении 11 депутатов финкомитета ВРУ, которые отказались голосовать за законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Сразу после разглашения скандала президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов пройти полиграф. Часть из них (Александр Дубинский, например - прим. ред.) ответила согласием.