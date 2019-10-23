"Cлуг народа" проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Cлуг народа проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ
В среду, 23 октября, стало известно об открытии уголовного производства в отношении депутатов партии "Слуга народа" и их скором допросе на полиграфе. Как на это отреагировали в сети? Читайте самые яркие комментарии на БЕЗ ТАБУ.
САП рапортует о начале расследования.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об интригах и призвал "слуг народа" пройти проверку на полиграфе.
Нардеп Александр Дубинский попытался оправдаться и пообещал исполнить желание президента.
И даже записал видео по этому поводу.
Блогер Юрий Романенко изволил шутить.
Как и Антон Ходза.
Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов назвал происходящее "громким шумом".
Журналистка Соня Кошкина удивилась мелочности взяток.
Тарас Березовец назвал инцидент "концом эпохи бедности".
Напомним, в "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?
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