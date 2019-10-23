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"Cлуг народа" проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ

15:40
Cлуг народа проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
Cлуг народа проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ

В среду, 23 октября, стало известно об открытии уголовного производства в отношении депутатов партии "Слуга народа" и их скором допросе на полиграфе. Как на это отреагировали в сети? Читайте самые яркие комментарии на БЕЗ ТАБУ.

Брали деньги за законы: САП открыла уголовное дело о взятках "Слуг народа"

САП рапортует о начале расследования.

'Cлуг народа' проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189988
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об интригах и призвал "слуг народа" пройти проверку на полиграфе.
'Cлуг народа' проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189989

Нардеп Александр Дубинский попытался оправдаться и пообещал исполнить желание президента.

'Cлуг народа' проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189990

 

И даже записал видео по этому поводу.

Блогер Юрий Романенко изволил шутить.

'Cлуг народа' проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189991

 

Как и Антон Ходза.

'Cлуг народа' проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189992
Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов назвал происходящее "громким шумом".
'Cлуг народа' проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189994
Журналистка Соня Кошкина удивилась мелочности взяток.
'Cлуг народа' проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189995

Тарас Березовец назвал инцидент "концом эпохи бедности".

'Cлуг народа' проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189996

Напомним, в "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?

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