"Cлуг народа" проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Cлуг народа проверят на полиграфе: РЕАКЦИЯ СЕТИ

В среду, 23 октября, стало известно об открытии уголовного производства в отношении депутатов партии "Слуга народа" и их скором допросе на полиграфе. Как на это отреагировали в сети? Читайте самые яркие комментарии на БЕЗ ТАБУ.

САП рапортует о начале расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об интригах и призвал "слуг народа" пройти проверку на полиграфе.

Нардеп Александр Дубинский попытался оправдаться и пообещал исполнить желание президента.

И даже записал видео по этому поводу.

Блогер Юрий Романенко изволил шутить.

Как и Антон Ходза.

Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов назвал происходящее "громким шумом".

Журналистка Соня Кошкина удивилась мелочности взяток.

Тарас Березовец назвал инцидент "концом эпохи бедности".

Напомним, в "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?