Дубилет посчитает жителей "ЛДНР" из космоса: Но он не знает как

Дубилет посчитает жителей "ЛДНР" из космоса

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет не исключает возможности подсчета жителей "ЛДНР" с помощью спутников.

Об этом политик рассказал в интервью "Украинскому радио".

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводился в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить с помощью спутников или какие-нибудь другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях", - заявил Дубилет.

Напомним, 23 января 2020 г. министр Кабмина Дмитрий Дубилет опубликовал перепись населения Украины, проживающего на неоккупированной территории страны.

Однако с выложенной информацией согласились далеко не все. В частности, чиновника заподозрили в недобросовестном подсчете украинцев путем умножения цифр Госстата на 0.888. Больше об этом читайте по ссылке.