Дубилет объявил результаты электронной переписи населения в Украине

Дубилет назвал количество живущих в стране украинцев

В четверг, 23 января, министр Кабмина Дмитрий Дубилет выступил с презентацией итогов переписи населения страны, согласно которой на подконтрольной части территории проживают 37 миллионов 289 тысяч человек.

В ходе пресс-конференции чиновник отметил, что электронная перепись свидетельствует о наличии в стране 20 миллиона 100 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

"При этом дети - 15,4% или 5,756 миллиона человек, люди раннего работоспособного возраста (15-24 года) - 9,6% или 3, 584 миллиона челове, основного трудоспособного возраста (25-54 года) - 44,1% или 16, 458 миллиона граждан, зрелого (55-64 года) - 14,1% или 5,243 миллиона жителей, пожилых людей (65 лет и старше) - 16,8% или 6,248 миллиона", - отметил Дубилет-младший.

Погрешность при проведении переписи населения по неизвестной методике чиновника составляет не более 2,86%, а количество проживающих в стране людей основывается на показателях 1 декабря 2019-го. При этом в Крыму и на неподконтрольной территории Д онецкой и Луганской областей исследования не проводили.

- Для электронной переписи использовались три метода - комбинированный метод оценки численности имеющегося населения (данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств и реестров), второй метод - использование гендерно-возрастной структуры населения плюс данные реестров, а также реестровый метод. К счастью, все три метода дали, приблизительно одинаковый результат. Для эффективных управленческих решений большая точность не нужна. И для управленческих решений в государстве, и в бизнесе. Если будет необходимость в более точная погрешность, будем делать отдельные точечные исследования, - подчеркнул чиновник.

Уже в феврале 2020-го министр правительства может представить оценку численности населения по районам и регионам. В марте - оценку гендерно-возрастного распределения по регионам, в августе - оценку имеющегося населения на основе верификации данных о физлицах в национальных информресурсах с максимальным охватом демографических и социально-экономических показателей. От традиционной переписи, которая может затребовать от трех до четырех миллиардов гривен, в Кабмине пока не отказываются.