Украину покинули 4 млн человек – Дубилет

Украину покинули 4 млн человек – Дубилет

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил о эмиграции 4 млн украинцев с 2010 года

Об этом он написал в Telegram.

"1. С 2010 года за рубежом остались почти 4 миллиона украинцев; 2. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. 3. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - заявил министр и рассказал о том, как можно исправить ситуацию.

"Что ж, будем делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов уезжать из дома ...", - сказал Дубилет.

Дмитрий Дубилет

Отметим, что начиная с 90-х в странах Восточной Европы наблюдается перманентный демографический кризис. В 2014 г. для Украины он лишь усугубился с потерей территорий части Донбасса и Крыма.

На данный момент точное количество лиц, проживающих в Украине остается неизвестным. Команда Зе планирует исправить эту ситуацию, проведя перепись населения. Для выполнения столь щекотливого задания будут привлечены украинские и международные институты. Подробности читайте по ссылке.