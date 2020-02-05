Все цифры умножал на 0,888: социологи раскрыли секрет переписи Дубилета
Электронная перепись населения, проведенная по диджитализированным методикам министра Кабмина Дмитрия Дубилета с большой долей вероятности является полной профанацией. Эксперты проанализировали официальные данные госстата и представленные реформатором цифры.
На сайте общественной организации "Украинский центр общественных данных" появилась информация о том, что данные от Дубилета получились путем умножения цифр Государственной службы статистики на 0.888.
Как оказалось, абсолютно все цифры, представленные министром Кабинета министров кореллируют с опубликованными на сайте государственной структуры с полной идентичностью.
Так, данные украинцев по возрасту и полу имеют соотношение на уровне 88,8%.
Выяснив этот любопытный факт, активисты решили сами посчитать цифры, основываясь на "методе Дубилета". Как оказалось, если умножить все данные госстата на 0.888, а получившиеся результаты округлить, получятся те же данные, что и у министра-реформатора.