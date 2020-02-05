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Все цифры умножал на 0,888: социологи раскрыли секрет переписи Дубилета

Вчера, 10:00
Дубилет сломался - фото 1
Дубилет сломался

Электронная перепись населения, проведенная по диджитализированным методикам министра Кабмина Дмитрия Дубилета с большой долей вероятности является полной профанацией. Эксперты проанализировали официальные данные госстата и представленные реформатором цифры.

На сайте общественной организации "Украинский центр общественных данных" появилась информация о том, что данные от Дубилета получились путем умножения цифр Государственной службы статистики на 0.888.

Дубилет объявил результаты электронной переписи населения в Украине

Как оказалось, абсолютно все цифры, представленные министром Кабинета министров кореллируют с опубликованными на сайте государственной структуры с полной идентичностью.

Все цифры умножал на 0,888: социологи раскрыли секрет переписи Дубилета - фото 195382

Так, данные украинцев по возрасту и полу имеют соотношение на уровне 88,8%.

Все цифры умножал на 0,888: социологи раскрыли секрет переписи Дубилета - фото 195383

Выяснив этот любопытный факт, активисты решили сами посчитать цифры, основываясь на "методе Дубилета". Как оказалось, если умножить все данные госстата на 0.888, а получившиеся результаты округлить, получятся те же данные, что и у министра-реформатора.

Все цифры умножал на 0,888: социологи раскрыли секрет переписи Дубилета - фото 195384
Как известно, отказ от традиционной переписи населения Дубилет-младший основывал тем, что его методика обойдется государству намного дешевле. При этом, как утверждает министр, для подсчета численности живущих в Украине он использовал данные мобильных операторов и электронных реестров. По его словам, в Украине осталось 37 миллионов 289 тысяч человек.
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