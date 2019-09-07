Друзья Зеленского притащили черный ящик депутату Медведчука – ФОТО

Друзья Зеленского отгуляли на днюхе депутата ОПЗЖ – ФОТО

В среду, 4 сентября, в элитном столичном отеле «Интерконтиненталь» представители украинской элиты отметили день рождения нардепа ОПЗЖ Григория Суркиса. Среди гостей были и друзья президента – глава СБУ Иван Баканов и помощник гаранта Сергей Шефир.

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Об этом сообщат "Схемы".

По данным источника, Шефир и Баканов прибыли на место около 10 часов вечера, но ненадолго: подарив Суркису черный ящик (подарок или суровый намек? - прим. ред), они оставили празднество около полночи.

Шефир и Баканов тащат тяжелый подарок Суркису

Позже журналисты обратились за комментарием ко всем упомянутым лицам. Однако никакой реакции так и не последовало.

Отметим, что визит Баканова к представителю ОПЗЖ везьма примечателен: намедни Владимир Зеленский пообещал громкое дело в отношении партии Медведчука.

Не за изгнанием ли чертей ездил Баканов?

Возможно, в этом деле ему помогал экс-глава СБУ Василий Грицак.

Также именинника прибежали поздравить жена Фирташа Лада, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Пинчук.

Леонид Кравчук

А вот Петра Порошенко почему-то заметно не было. Может он не хотел видеться с Коломойским?

Напомним, Зеленский "продал" Квартал. Раскрыты детали.

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